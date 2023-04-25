Найскладніші напрямки фронту і підсумки “Рамштайну”, – Зеленський провів засідання Ставки

У вівторок 25 квітня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, в ході ставки було проаналізовано інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках.

“Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ “Хортиця”, “Таврія”, “Одеса”, “Північ” доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця”, – сказав Зеленський.

Він додав, що учасники Ставки підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”.

“Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців”, – наголосив президент.

Також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення нашої перемоги.

Нагадаємо, 21 квітня на базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" відбулося одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України.

За підсумками зустрічі очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці Контактної групи надали ЗСУ понад 230 танків.