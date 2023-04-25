За останні три доби українські військові досягли успіхів на півдні, – Гуменюк

Наразі Збройні сили продовжують зачистку смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області. Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, за останні три доби українські захисники досягли успіхів на півдні. На цьому напрямі ЗСУ знищили від 13 до 22 одиниць бойової техніки.

"Нам вдається знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника. Тобто наша робота із зачистки тієї самої смуги, передової смуги лівого берега, дуже потужна. Але працюємо ми поки що лише в контрбатарейному режимі", – сказала Гуменюк.

Однак вона наголосила, що українським військовим потрібна інформаційна тиша до завершення бойових задач. Вона закликала українців не коментувати роботу ЗСУ та вірити у хороші новини.

Нагадаємо, українські партизани підірвали блокпост росіян на Херсонщині.