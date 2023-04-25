Поліцейські задокументували 34 порушення законів і звичаїв війни з боку РФ.

Минулої доби окупаційні війська бомбили Донецьку область авіацією, ракетами, “Градами” та “Ураганами”, артилерією. За 24 квітня від ворожого вогню постраждали 18 населених пунктів.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

“Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, Північне, селах Времівка, Іванопілля, Карлівка, Новобахмутівка, Предтечине, Хромове, Шахтарське”, – йдеться у дописі.

Знищені та пошкоджені 46 цивільних об’єктів – 39 житлових будинків, дві школи, амбулаторія, зупинка громадського транспорту, господарча будівля, залізнична колія та ЛЕП.

Артилерією росіяни накрили Шахтарське Великновосілківської громади, вбили цивільних мешканців, ще одну людину поранили. Пошкоджено приватний будинок і навчальний заклад.

Ворог атакував Красногорівку, травмовані місцеві жителі. Внаслідок артнальоту на селище Нью-Йорк є поранені, руйнувань зазнали три приватних оселі. Відомо про двох поранених цивільних та 11 пошкоджених росіянами будинків у Бахмуті.

Дві ракети С-300 російські війська спрямували по Краматорську, пошкодили 14 приватних будинків, школу, амбулаторію, зупинку громадського транспорту. Інформації про постраждалих не надходило.

Загалом за 24 квітня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення.

Нагадаємо, 23 квітня російські війська накрили вогнем 15 населених пунктів Донецької області.