У Криму окупанти затримали правозахисника Джеппарова

Перед цим в його домі провели обшук.

Сьогодні зранку російські силовики в окупованому Криму прийшли з обшуком до правозахисника Абдурешита Джеппарова і затримали його.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"У м. Білогірськ у будинку кримськотатарського захисника Абдурешита Джеппарова проходить обшук", - йдеться в повідомленні.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також повідомив, що Джеппарова затримали.

"Сьогодні вранці російські карателі в окупованому Криму увірвалися в дім правозахисника, активного учасника кримськотатарського національного руху з часів СРСР Абдурешіта Джеппарова, який проживає в місті Qarasuvbazar (російські окупанти називають це місто Білогірськ). По завершенню обшуку, який тривав з 7 години ранку до 10:00 і в ході якого в будинку вилучили всі телефони та електронні пристрої, карателі з ФСБ забрали з собою Абдурешіта Джеппарова", - написав він у фейсбуці.

Чубаров нагадав, що понад 8 років тому в Криму викрали сина та племінника Абдурешіта Джеппарова.

"Тоді, ввечері 27 вересня 2014 року, до Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова, які знаходилися біля магазину автозапчастин "Кисмет" міста Qarasuvbazar, під'їхав мікроавтобус Volkswagen Transporter, звідки невідомі в масках, що вискочили, силою заштовхнули молодих хлопців в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку. Незважаючи на всі зусилля з розшуку викрадених Ісляма і Джевдета, про їхню долю нічого не відомо і понині", – зауважив голова Меджлісу.

Нагадаємо, в березні минулого року в домі Джеппарова проводили обшук. Після цього правозахисника затримали, а російський суд призначив йому 15 діб адмінарешту "за демонстрацію нацистської символіки".

На LB.ua вийшло інтерв'ю Джеппарова, в якому він розповів про ситуацію в Криму. Також правозахисник зазначив, що кримські татари чекають на повернення України, як на велике свято. Докладніше читайте в матеріалі "Морги в Криму забиті тілами. Але нікого не віддають рідним і нікого не ховають".