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Пекіну вигідне затягування війни в Україні, − президент Чехії

Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною.

Пекіну вигідне затягування війни в Україні, − президент Чехії
Фото: EPA/UPG

Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною. Про це Politico заявив президент Чехії Петр Павел.

Він підкреслив, що Пекіну вигідне затягування війни.

“Я вважаю, що в інтересах Китаю зберегти статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок”, − сказав він.

Пекін може отримати дешеву нафту, газ та інші ресурси з Москви − в обмін на своє “безмежне” партнерство з Кремлем. 

“Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну. Я не думаю, що Китай дійсно зацікавлений у розв'язанні війни швидко”, – додав президент Чехії.

На думку Павела, Пекін використовує війну, щоб вчитися.

“Китай щодня отримує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід”, − зауважив чеський лідер.

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Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шає заявив минулого тижня, що країни колишнього Радянського Союзу "не мають ефективного статусу" в міжнародному праві – цей коментар прозвучав у відповідь на запитання про те, чи належить Крим Україні.

Хоча Пекін у понеділок дистанціювався від цих зауважень, інцидент викликав бурхливу дискусію про те, чи зможе Китай колись допомогти встановити мир в Україні.

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