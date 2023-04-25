Окупанти обстріляли з Кінбурнської коси акваторію Очаківської громади

Учора ввечері близько 19:40 росіяни влаштували артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Били з напрямку Кінбурнської коси.

Постраждалих і руйнувань немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Як повідомляє повітряне командування «Південь», вчора, 24 квітня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня", – зазначив він.

З території Кінбурнської коси, що фактично не контролюється ні окупантами, ні захисниками, росіяни обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади. Наприкінці березня ворог знизив активність обстрілів. Кім говорив, шо це може бути повʼязано з нестачею зброї.