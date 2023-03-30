Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог знизив активність на Кінбурнській косі, ця територія – під вогневим контролем ЗСУ, – Гуменюк

Раніше з Кінбурнської коси росіяни обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Ворог знизив активність на Кінбурнській косі, ця територія – під вогневим контролем ЗСУ, – Гуменюк
Фото: Миколаївська облрада

Російська армія знизила активність на Кінбурнській косі у Миколаївській області: кількість обстрілів звідти зменшилася.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, територія Кінбурнської коси перебуває під вогневим контролем Збройних сил. Напередодні російські окупанти не здійснили жодного обстрілу й перед тим їх не були протягом трьох діб.

"Між цими днями поодинокий обстріл із артилерії Дніпро-Бузького лиману – нагадали про себе і втекли, усвідомлюючи, що наша робота результативніша", – вказала Гуменюк.

Вона наголосила, що воїнам ЗСУ вдалось очистити західну частину Кінбурнської коси, тож тепер загарбники бояться підтягуватися туди й оновлювати позиції.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Наразі Сили оборони забезпечили такий стійкий вогневий контроль коси, протяжність якої становить 8,5 км, що окупанти не можуть просунутися ближче.

Саме з території Кінбурнської коси ворог обстрілював Очаківську, Куцурубську громади Миколаївщини, а також тероризував морські транспортні шляхи.

Нагадаємо, 5 березня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату на Кінбурнській косі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також