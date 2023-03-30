Ворог знизив активність на Кінбурнській косі, ця територія – під вогневим контролем ЗСУ, – Гуменюк

Раніше з Кінбурнської коси росіяни обстрілювали Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

Російська армія знизила активність на Кінбурнській косі у Миколаївській області: кількість обстрілів звідти зменшилася.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, територія Кінбурнської коси перебуває під вогневим контролем Збройних сил. Напередодні російські окупанти не здійснили жодного обстрілу й перед тим їх не були протягом трьох діб.

"Між цими днями поодинокий обстріл із артилерії Дніпро-Бузького лиману – нагадали про себе і втекли, усвідомлюючи, що наша робота результативніша", – вказала Гуменюк.

Вона наголосила, що воїнам ЗСУ вдалось очистити західну частину Кінбурнської коси, тож тепер загарбники бояться підтягуватися туди й оновлювати позиції.

Наразі Сили оборони забезпечили такий стійкий вогневий контроль коси, протяжність якої становить 8,5 км, що окупанти не можуть просунутися ближче.

Саме з території Кінбурнської коси ворог обстрілював Очаківську, Куцурубську громади Миколаївщини, а також тероризував морські транспортні шляхи.

Нагадаємо, 5 березня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату на Кінбурнській косі.