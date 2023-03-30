Учора ворог випустив 216 снарядів по території Херсонщини, є загиблий і поранений

За добу з деокупованої території евакуювали 90 людей.

За середу 29 березня окупанти 45 разів обстріляли авіацією, з “Градів” та артилерії територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Є жертви серед цивільного населення – одна людина загинула, одна – дістала поранення.

Вчора з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

Нагадаємо, 29 березня росіяни завдали авіаційного удару по територіях промислових підприємств Берислава. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у яких пошкоджені дахи та вибиті вікна. Одна людина отримала поранення і була госпіталізована.