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Учора ворог випустив 216 снарядів по території Херсонщини, є загиблий і поранений

За добу з деокупованої території евакуювали 90 людей.

Учора ворог випустив 216 снарядів по території Херсонщини, є загиблий і поранений
Наслідки ворожих обстрілів Берислава
Фото: Володимир Літвінов

За середу 29 березня окупанти 45 разів обстріляли авіацією, з “Градів” та артилерії територію Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 216 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії”, – йдеться у повідомленні.

Є жертви серед цивільного населення – одна людина загинула, одна – дістала поранення.

Вчора з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

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Нагадаємо, 29 березня росіяни завдали авіаційного удару по територіях промислових підприємств Берислава. Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у яких пошкоджені дахи та вибиті вікна. Одна людина отримала поранення і була госпіталізована. 

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