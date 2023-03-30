“Київ може перекинути диверсантів до Білорусі для повалення керівництва республіки”, − фейк від РФ

Також посольство РФ у Франції повідомило фейк, що “поняття “голодомору” є політико-ідеологічним конструктом".

У Росії поширили фейк, що “Київ може перекинути диверсантів до Білорусі для повалення керівництва республіки”.

“Білоруські силовики повинні враховувати ризики та давати відсіч як точковим провокаціям,так і повномасштабному вторгненню противника”, − цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

У МЗС країни-агресора поширили маніпуляцію, що “стійкий мир в Україні можливий у разі припинення бойових дій українськими військовими та постачання Заходом зброї”.

“Необхідний нейтральний, без’ядерний і позаблоковий статус України, а також визнання нових територій. РФ не потерпить існування на своїх кордонах антиросійської держави”, – заявив заступник глави міністерства Михайло Галузін.

Коментуючи резолюцію про визнання Францією Голодомору в Україні геноцидом, посольство РФ у Франції повідомило фейк, що “поняття “голодомору” є політико-ідеологічним конструктом, який вигадали українські ультранаціоналістичні та русофобські сили з метою очорнення РФ”.

Нагадаємо, російські ЗМІ розповсюдили дезінформацію, що “Росія візьме більшу частину України до 2025 року, якщо тільки якісь політичні домовленості не перервуть цей процес”.