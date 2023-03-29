Папа Франциск госпіталізований через респіраторну інфекцію

Папа Римський Франциск потрапив до лікарні через респіраторну інфекцію.
Про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що у лікарні понтифік проведе кілька днів.
86-річний Папа був доставлений до лікарні в Римі після скарг на проблеми з диханням. Тести показали, що у нього немає Covid-19.
Перед тим, як відправитись до лікарні, понтифік взяв участь у щотижневій загальній аудієнції на площі Святого Петра і виглядав здоровим.
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що хоче поїхати до Києва, але за умови, якщо зможе відвідати і Москву.