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Папа Франциск госпіталізований через респіраторну інфекцію

Тести показали, що у понтифіка немає Covid-19.

Папа Франциск госпіталізований через респіраторну інфекцію
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск потрапив до лікарні через респіраторну інфекцію.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що у лікарні понтифік проведе кілька днів. 

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86-річний Папа був доставлений до лікарні в Римі після скарг на проблеми з диханням. Тести показали, що у нього немає Covid-19.

Перед тим, як відправитись до лікарні, понтифік взяв участь у щотижневій загальній аудієнції на площі Святого Петра і виглядав здоровим.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що хоче поїхати до Києва, але за умови, якщо зможе відвідати і Москву.

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