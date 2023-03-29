На в’їзді до Києва прикордонники затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Затриманий мав при собі лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.
"Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні "московського патріархату". Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього "пацани під Бахмутом здохли", - зазначили в ДПСУ.
Представника УПЦ МП передали правоохоронцям для з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, днями прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками.