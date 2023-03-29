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На в’їзді до Києва прикордонники затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП

При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

На в’їзді до Києва прикордонники затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП
Фото: dpsu.gov.ua

На в’їзді до Києва прикордонники затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Затриманий мав при собі лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії. 

"Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні "московського патріархату". Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього "пацани під Бахмутом здохли", - зазначили в ДПСУ.

Представника УПЦ МП передали правоохоронцям для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, днями прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками. 

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