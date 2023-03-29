При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

На в’їзді до Києва прикордонники затримали п'яного священнослужителя УПЦ МП.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Затриманий мав при собі лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії.

"Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні "московського патріархату". Під кінець зухвалого монологу батюшка захвилювався, що у нього "пацани під Бахмутом здохли", - зазначили в ДПСУ.

Представника УПЦ МП передали правоохоронцям для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, днями прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками.