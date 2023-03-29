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Інспектори США не виявили ознак серйозних порушень при використанні Україною американської допомоги

Офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, на сьогодні не підтвердили жодного звинувачення.

Інспектори США не виявили ознак серйозних порушень при використанні Україною американської допомоги
Фото: root-nation.com

Інспектори США не виявили ознак серйозних порушень у використанні Україною американської допомоги, повідомляє "Європейська правда".

Про це заявила виконувачка обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла.

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За її словами, Штати створили кількарівневу систему контролю за наданою допомогою нашій державі. Також уповноважені особи провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень.

Від початку роботи офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, які пов'язані з Україною. За словами Анджарелли, це "на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців".

"На сьогоднішній день ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов'язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID", – додала виконувачка обов’язків генерального інспектора USAID.

Анджарелла додала, що її офіс наразі здійснює два відкриті розслідування про можливе зловживання американською допомогою. Крім того, іще п’ять перебувають на стадії попереднього розслідування.

Один із випадків - потенційне зловживання в межах тендерних процедур. Про нього повідомив "один із великих американських підрядників, що працюють в Україні", додала Анджарелла. Однак порушення вдалося попередити.

"Серйозні висновки будуть зроблені після процесу ретельного розслідування або аудиту, … тож на сьогодні ми не підтвердили жодного звинувачення", – зазначила виконувачка обов’язків генерального інспектора USAID.

Нагадаємо, наприкінці січні американський Мінфін повідомив, що Сполучені Штати Америки не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

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