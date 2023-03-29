Азербайджан розцінив напад на депутата як терористичний акт

Азербайджанська державна служба безпеки розцінює збройний напад на депутата з антиіранськими поглядами як терористичну атаку. Постраждалий член парламенту – Фазіль Мустафа – госпіталізований після того, як невідома особа стріляла в нього з автомату, повідомляє Reuters.

Чоловік отримав поранення плеча й стегна. Ризику для життя немає.

Сам поранений розповів, що в нього поцілили коли він заїжджав у гараж.

Мустафа був відомий у парламенті як відвертий критик Ірану. На його позиції наголосили в релізі служби безпеки.

Відносини між Азербайджаном і сусіднім Іраном залишаються важкими, особливо після терористичного нападу на голову безпеки посольства в Тегерані, внаслідок якого він загинув.