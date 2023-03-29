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Азербайджан розцінив напад на депутата як терористичний акт

Фазіль Мустафа вижив, але отримав поранення. 

Азербайджан розцінив напад на депутата як терористичний акт
Постраждалий депутат
Фото: Turkic World

Азербайджанська державна служба безпеки розцінює збройний напад на депутата з антиіранськими поглядами як терористичну атаку. Постраждалий член парламенту – Фазіль Мустафа – госпіталізований після того, як невідома особа стріляла в нього з автомату, повідомляє Reuters.

Чоловік отримав поранення плеча й стегна. Ризику для життя немає. 

Сам поранений розповів, що в нього поцілили коли він заїжджав у гараж. 

Мустафа був відомий у парламенті як відвертий критик Ірану. На його позиції наголосили в релізі служби безпеки. 

Відносини між Азербайджаном і сусіднім Іраном залишаються важкими, особливо після терористичного нападу на голову безпеки посольства в Тегерані, внаслідок якого він загинув. 

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