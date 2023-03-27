Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
ГоловнаСвіт

Канада ввела нові санкції проти іранського режиму за виробництво БпЛА та ракет

Санкції забороняють вести справи із зазначеними фізичними та юридичними особами.

Канада ввела нові санкції проти іранського режиму за виробництво БпЛА та ракет
Фото: EPA

Канадський уряд запровадив 10-й пакет санкцій проти іранського режиму з жовтня 2022 року. 

Про це повідомила пресслужба МЗС Канади.

“Сьогоднішні санкції включають вісім осіб і дві організації, включно з високопосадовцями Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і правоохоронних сил (ЛЕФ) Ірану - за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані та в курдських і азербайджанських районах північно-західного Ірану і старших офіційних осіб, які займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в Ірані”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Цей список включає, але не обмежується:

  • Хасан Хасанзаде, командувач силами КВІР у Тегерані
  • Голамгоссейн Мохаммаді Асл, командувач силами КВІР у провінції Ардебіль
  • Аббас Нілфорушан, заступник командувача Оперативного командування КВІР
  • Аббас-Алі Мохаммадіан, начальник поліції Тегерана
  • Гассем Дамавандян, старший виконавчий директор Qods Aviation Industries
  • Надер Хун Сіаваш, директор організації аерокосмічної промисловості
  • Компанія Imen Sanat Zaman Fara, яка займається виробництвом обладнання для силових структур
  • Ravin Academy, навчальний заклад, який спеціалізується на кібербезпеці

Ці санкції забороняють вести справи із зазначеними фізичними та юридичними особами, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати в Канаді. 

Також особи, включені до списку, не допускаються до Канади.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Канада запровадила санкції проти іранських посадовців та установ, відповідальних за порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також