Канада ввела нові санкції проти іранського режиму за виробництво БпЛА та ракет

Канадський уряд запровадив 10-й пакет санкцій проти іранського режиму з жовтня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС Канади.

“Сьогоднішні санкції включають вісім осіб і дві організації, включно з високопосадовцями Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і правоохоронних сил (ЛЕФ) Ірану - за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані та в курдських і азербайджанських районах північно-західного Ірану і старших офіційних осіб, які займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в Ірані”, - йдеться у повідомленні.

Цей список включає, але не обмежується:

Хасан Хасанзаде, командувач силами КВІР у Тегерані

Голамгоссейн Мохаммаді Асл, командувач силами КВІР у провінції Ардебіль

Аббас Нілфорушан, заступник командувача Оперативного командування КВІР

Аббас-Алі Мохаммадіан, начальник поліції Тегерана

Гассем Дамавандян, старший виконавчий директор Qods Aviation Industries

Надер Хун Сіаваш, директор організації аерокосмічної промисловості

Компанія Imen Sanat Zaman Fara, яка займається виробництвом обладнання для силових структур

Ravin Academy, навчальний заклад, який спеціалізується на кібербезпеці

Ці санкції забороняють вести справи із зазначеними фізичними та юридичними особами, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати в Канаді.

Також особи, включені до списку, не допускаються до Канади.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Канада запровадила санкції проти іранських посадовців та установ, відповідальних за порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки.