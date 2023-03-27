Канада ввела нові санкції проти іранського режиму за виробництво БпЛА та ракет

Канадський уряд запровадив 10-й пакет санкцій проти іранського режиму з жовтня 2022 року.
Про це повідомила пресслужба МЗС Канади.
“Сьогоднішні санкції включають вісім осіб і дві організації, включно з високопосадовцями Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і правоохоронних сил (ЛЕФ) Ірану - за грубі та систематичні порушення прав людини в Тегерані та в курдських і азербайджанських районах північно-західного Ірану і старших офіційних осіб, які займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів і балістичних ракет в Ірані”, - йдеться у повідомленні.
Цей список включає, але не обмежується:
- Хасан Хасанзаде, командувач силами КВІР у Тегерані
- Голамгоссейн Мохаммаді Асл, командувач силами КВІР у провінції Ардебіль
- Аббас Нілфорушан, заступник командувача Оперативного командування КВІР
- Аббас-Алі Мохаммадіан, начальник поліції Тегерана
- Гассем Дамавандян, старший виконавчий директор Qods Aviation Industries
- Надер Хун Сіаваш, директор організації аерокосмічної промисловості
- Компанія Imen Sanat Zaman Fara, яка займається виробництвом обладнання для силових структур
- Ravin Academy, навчальний заклад, який спеціалізується на кібербезпеці
Ці санкції забороняють вести справи із зазначеними фізичними та юридичними особами, фактично заморожуючи будь-які активи, які вони можуть мати в Канаді.
Також особи, включені до списку, не допускаються до Канади.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Канада запровадила санкції проти іранських посадовців та установ, відповідальних за порушення країною прав людини та дестабілізацію міжнародної безпеки.