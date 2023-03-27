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Угорщина схвалила вступ Фінляндії до НАТО

Зі 199 депутатів "за" були 182 парламентарі.

Угорщина схвалила вступ Фінляндії до НАТО
НАТО
Фото: emigrant-ussr.ucoz.ru

Парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зі 199 депутатів угорського парламенту за ратифікацію протоколу про членство Фінляндії в НАТО висловились 182 парламентарі, проти проголосували шість. Голосування щодо ратифікації шведської заявки не було.

Фото: 24.hu

Таким чином, від членства Гельсінкі відділяє лише рішення парламенту Туреччини, яке очікується найближчим часом.

Як відомо, Туреччина виступила проти швидкої ратифікації протоколів про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, пославшись на їхню недостатню боротьбу з тероризмом. У березні Анкара вирішила схвалити вступ до Альянсу Фінляндії, заявивши, що Швеція не виконує взятих на себе антитерористичних зобов'язань.

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Раніше керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто казав, що в останні місяці виникли серйозні занепокоєння щодо ратифікації заявок Фінляндії та Швеції, "головним чином через дуже неповажну поведінку політичних еліт двох країн щодо Угорщини".

23 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО.

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