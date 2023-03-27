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В Ізраїлі люди зібралися на величезні протести після звільнення міністра оборони країни

Галлант виступив проти судової реформи, після чого премʼєр Нетаньягу відправив його у відставку.

В Ізраїлі десятки тисяч людей вийшли на протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта, який висловив незгоду із судовою реформою, пишуть The Guardian та Jerusalem Post.

Сутички спалахнули між силами поліції та протестувальниками, коли ізраїльська поліція почала розганяти протест на шосе Аялон у Тель-Авіві рано вранці в понеділок, повідомляє N12 News. У сутичках постраждали троє поліцейських.

Правоохоронці заявили, що тисячі мітингарів у Тель-Авіві перешкоджали руху, підпалили шини та розмісили барикади з каміння та заліза на дорозі. Більшість протесту поліцейські охороняли периметр мітингу та дозволяли йому проходити. 

Шосе Аялон було заблоковане мітингарями в обох напрямках руху. Люди запалили на ньому десятки вогнищ. Через п’ять годин блокування на місце події прибула велика кількість поліцейських із водометами і кінними загонами, аби розігнати блокувальників руху. Деякі протестувальники кидалися в поліцію пляшками й камінням.

Мітинги відбулися в різних містах Ізраїлю, зокрема, Єрусалимі та Хайфі. 

Міністр оборони став першим високопоставленим членом партії "Лікуд", яка виступила проти плану премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу провести судову реформу, що збільшить політичний контроль за призначенням суддів і зменшить повноваження Верховного суду. 

Протести через судову реформу, яку збирається провести уряд Нетаньягу, тривають в Ізраїлі вже більше місяця. В лютому в Єрусалимі зібрався рекордний для міста мітинг, участь у якому взяли близько 100 000 людей. 

Зміни, передбачені урядовою коаліцією на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, зменшать можливість Верховного суду скасовувати закони, ухвалені парламентом, і нададуть уряду більший політичний вплив на призначення суддів.

На відміну від уряду, президент Ізраїлю виступає проти реформи. 

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