В Ізраїлі люди зібралися на величезні протести після звільнення міністра оборони країни

Галлант виступив проти судової реформи, після чого премʼєр Нетаньягу відправив його у відставку.

В Ізраїлі десятки тисяч людей вийшли на протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта, який висловив незгоду із судовою реформою, пишуть The Guardian та Jerusalem Post.

Сутички спалахнули між силами поліції та протестувальниками, коли ізраїльська поліція почала розганяти протест на шосе Аялон у Тель-Авіві рано вранці в понеділок, повідомляє N12 News. У сутичках постраждали троє поліцейських.

Правоохоронці заявили, що тисячі мітингарів у Тель-Авіві перешкоджали руху, підпалили шини та розмісили барикади з каміння та заліза на дорозі. Більшість протесту поліцейські охороняли периметр мітингу та дозволяли йому проходити.

What Netanyahu and his fascist, extreme-right allies are trying to do in Israel right now is terrifying and abhorrent. Thankfully, tens of thousands of Israelis are taking to the streets to protest against the rise of authoritarianism there and to help protect democracy. 🧵 pic.twitter.com/Hv2dUzO54q — Jon Cooper (@joncoopertweets) March 26, 2023

Citizens of Israel streamed into the streets today in Tel Aviv to protest against Netanyahu’s efforts to control the country’s judiciary. He has just fired Israel’s Defense minister for not supporting his judicial reform plan.



Protesters held up this banner with images of… pic.twitter.com/qKxEvmssdx — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 26, 2023

.@NTarnopolsky is a must-follow for coverage of events unfolding in Israel right now. https://t.co/wLUC2E8AaL — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 27, 2023

Шосе Аялон було заблоковане мітингарями в обох напрямках руху. Люди запалили на ньому десятки вогнищ. Через п’ять годин блокування на місце події прибула велика кількість поліцейських із водометами і кінними загонами, аби розігнати блокувальників руху. Деякі протестувальники кидалися в поліцію пляшками й камінням.

Мітинги відбулися в різних містах Ізраїлю, зокрема, Єрусалимі та Хайфі.

Міністр оборони став першим високопоставленим членом партії "Лікуд", яка виступила проти плану премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу провести судову реформу, що збільшить політичний контроль за призначенням суддів і зменшить повноваження Верховного суду.

Протести через судову реформу, яку збирається провести уряд Нетаньягу, тривають в Ізраїлі вже більше місяця. В лютому в Єрусалимі зібрався рекордний для міста мітинг, участь у якому взяли близько 100 000 людей.

Зміни, передбачені урядовою коаліцією на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, зменшать можливість Верховного суду скасовувати закони, ухвалені парламентом, і нададуть уряду більший політичний вплив на призначення суддів.

На відміну від уряду, президент Ізраїлю виступає проти реформи.