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Російська ядерна зброя у Білорусі є загрозою європейській безпеці, - Боррель

Російська ядерна зброя у Білорусі є загрозою європейській безпеці, - Боррель
Скріншот відео
Фото: EPA

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що розміщення тактичної ядерної зброї РФ у Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Про це він написав у Twitter.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це її вибір", - зазначив Боррель.

За його словами, ЄС готовий відповісти на це подальшими санкціями.

Нагадаємо, що Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

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