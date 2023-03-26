Російська ядерна зброя у Білорусі є загрозою європейській безпеці, - Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що розміщення тактичної ядерної зброї РФ у Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Про це він написав у Twitter.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це її вибір", - зазначив Боррель.

За його словами, ЄС готовий відповісти на це подальшими санкціями.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

Нагадаємо, що Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.