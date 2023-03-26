На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції

Сьогодні у Кубі відбудуться парламентські вибори – у той час, коли правляча комуністична партія щосили намагається стримати суспільний гнів, викликаний нестримною інфляцією, голодом та відключеннями світла, пише Bloomberg.

У ході голосування, яке правозахисні групи назвали фіктивним, буде обрано 470 кандидатів, попередньо відібраних урядом у впливовий національний парламент на п'ятирічний термін. Ця система дозволила Комуністичній партії контролювати парламент з моменту його створення у 1976 році.

Враховуючи жорсткий контроль партії над островом, єдиний спосіб оцінити антиурядові настрої – це кількість тих, хто анулює свій голос або відмовляється брати участь, сказав, політичний аналітик Хуан Антоніо Бланко.

Складні вибори відбуваються на тлі відключень електроенергії, неврожаїв, нестачі палива та санкцій США, які завдають удару по економіці, а валовий внутрішній продукт залишається нижчим за допандемічний рівень.

Без особливих надій на зміни зараз триває найбільший масовий від’їзд кубинців з того часу, як комуністична партія прийшла до влади шість десятиліть тому.

За 12 місяців, на кордоні США було перехоплено майже чверть мільйона осіб, що становить близько 2% населення острова, що більш ніж на 400% більше, ніж рік тому.

Уряд на чолі з президентом Мігелем Діас-Канелем відреагував на спалахи заворушень у 2021 році придушенням інакомислення, але також відкривши можливості для приватного сектора в економіці. Проте реформи не були достатньо швидкими, щоб полегшити труднощі.

“Уряд, система охорони здоров’я – усі скаржаться на втрату працівників через міграцію”, – сказав голова Cuba Study Group Саладрігас Карлос Саладрігас.

За даними Економічної комісії у справах Латинської Америки та Карибського басейну, цього року економіка зросте лише на 1,5% порівняно з 2% у 2022 році. Споживчі ціни зросли на 39% минулого року після зльоту на 401% у 2021 році після девальвації песо.

Уряд наполягає на тому, що вибори є унікальною формою демократії, і закликає громадян прийти на виборчі дільниці та зробити позначку, яка схвалює всіх 470 кандидатів, як демонстрацію масового непокори санкціям США. Діас-Канель написав у Twitter, що партія сподівається на “енергійну та незаперечну перемогу” на виборах.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Куба є однією з країн, які підтримують російську агресію. Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що уряд США є винним у війні в Україні.