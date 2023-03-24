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МЗС відреагувало на доповіді Моніторингової місії ООН в Україні

Йдеться про доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні та щодо поводження з військовополоненими.

МЗС відреагувало на доповіді Моніторингової місії ООН в Україні
МЗС України
Фото: Вікіпедія

МЗС України вважає неприпустимим покладання відповідальності на жертву агресії.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Ми вдячні моніторинговій місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України”, - йдеться у повідомленні.

МЗС зазначило, що взяло до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні, а саме чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні та доповідь щодо поводження з військовополоненими.

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У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що відповідно до Статуту ООН Україна має право на самозахист.

“Як неодноразово наголошувало МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора”, - підсумували в МЗС.

Раніше повідомлялось, що Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з 24 лютого 2022 року задокументувала 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних збройними силами Росії. Також Моніторингова місія за цей період зафіксувала 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими структурами.

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