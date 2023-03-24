Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
ГоловнаСвіт

Іспанія надасть Україні ще 14,5 млн євро для розвитку програми зі світової продовольчої безпеки

Іспанія і надалі буде надавати Україні як військову, так і гуманітарну допомогу.

Іспанія надасть Україні ще 14,5 млн євро для розвитку програми зі світової продовольчої безпеки
Фото: Укрінформ

Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу повідомив, що уряд Іспанії продовжить фінансування програми зі світової продовольчої безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Минулого вересня голова уряду Іспанії на генеральній асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більш ніж 236 млн євро на виконання цієї програми. І зараз Іспанія ще додасть 14,5 млн євро”, - повідомив посол.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він наголосив, що російська агресія проти України мала великий вплив на інші країни й поставила під загрозу світову продовольчу безпеку.

“Ця програма показує, як Україна протягує руку дружби своїм друзям, які потребують допомоги. Мені дуже приємно, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми”, - заявив посол Іспанії.

Крім того, він додав, що Іспанія і надалі буде надавати Україні як військову, так і гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно українські військові закінчили навчання на танках Leopard в Іспанії. Підготовку пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків.

Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проєкту спільного придбання боєприпасів для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також