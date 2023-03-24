Іспанія надасть Україні ще 14,5 млн євро для розвитку програми зі світової продовольчої безпеки

Іспанія і надалі буде надавати Україні як військову, так і гуманітарну допомогу.

Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу повідомив, що уряд Іспанії продовжить фінансування програми зі світової продовольчої безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Минулого вересня голова уряду Іспанії на генеральній асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більш ніж 236 млн євро на виконання цієї програми. І зараз Іспанія ще додасть 14,5 млн євро”, - повідомив посол.

Він наголосив, що російська агресія проти України мала великий вплив на інші країни й поставила під загрозу світову продовольчу безпеку.

“Ця програма показує, як Україна протягує руку дружби своїм друзям, які потребують допомоги. Мені дуже приємно, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми”, - заявив посол Іспанії.

Крім того, він додав, що Іспанія і надалі буде надавати Україні як військову, так і гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно українські військові закінчили навчання на танках Leopard в Іспанії. Підготовку пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків.

Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес схвалила приєднання країни до проєкту спільного придбання боєприпасів для України.