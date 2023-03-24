Зокрема, українські захисники отримають інженерні танки Dachs, а також кулемети для танків Leopard.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

“Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у допомогу входять поставки із запасів Бундесверу та німецької промисловості, які фінансуються з коштів так званої допомоги федеральному уряду на навчання.

Зокрема, українські захисники отримають 100 кулеметів M-G3 для танків Leopard 2 та БМП Marder, а також 3 інженерні танки Dachs.

Також у пакет допомоги входять запчастини до “Леопардів” та “Мардерів”. Крім того, країна передає 90 датчиків для виявлення ворожих дронів та іншу допомогу.

Нагадаємо, лідери ЄС схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України.