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Топдипломат Китаю закликав Європу відіграти роль у мирних переговорах України з РФ

Ван І просуває "припинення вогню, припинення війни, відновлення мирних переговорів і політичне врегулювання кризи".

Топдипломат Китаю закликав Європу відіграти роль у мирних переговорах України з РФ
Голова комісії з закордонних справ ЦК КПК Ван Ї та президент РФ Путін
Фото: ЕРА/UPG

Топдипломат Китаю Ван І закликав Європу відіграти роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією, пише Bloomberg.

"Китай сподівається, що Франція та інші європейські країни також зіграють свою належну роль", – сказав Ван І в телефонній розмові із дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном. 

Він додав, що "припинення вогню, припинення війни, відновлення мирних переговорів і політичне врегулювання кризи повинні стати стратегічним консенсусом між Китаєм і Європою". 

4 квітня президент Франції Еммануель Макрон вирушить до Китаю, де говоритиме з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сі нещодавно повернувся з триденної подорожі до Москви, в межах якої він обговорював із Путіним китайське бачення миру.

Про війну в Україні з Сі збирається поговорити і премʼєр Іспанії Педро Санчес. 

"Мирний план" Китаю, що включає припинення вогню та скасування "односторонніх санкцій" різко розкритикували в США. Україна також говорила, що не з усіма пропозиціями можна погодитися. 

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