У Києві шахрайський кол-центр заволодів понад 10 млн гривень під виглядом збору коштів постраждалим дітям, - прокуратура

Оператори представлялись працівниками благодійних організацій і просили громадян долучилися до збору коштів постраждалим від війни дітям.

У Києві шахрайський кол-центр заволодів понад 10 млн гривень під виглядом збору коштів постраждалим дітям.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва припинено злочинну схему, учасники якої заволодівали грошовими коштами громадян під виглядом зборів коштів на потреби постраждалих від війни дітей (ч. 3 ст. 201-2 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, організатори угруповання зареєстрували декілька фіктивних організацій та видавали їх за благодійні фонди. Залучивши виконавців, вони також утворили call-центр. Оператори call-центру, представляючись працівниками благодійних організацій, зокрема, “Благодійного фонду “Діва Марія”, телефонували підприємцям, представникам різних організацій та громадянам України з проханням долучилися до збору грошових коштів.

Зловмисники запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Зазначається, що для маскування протиправної діяльності угруповання переказувало близько 5% отриманих грошей на благодійність. Решту отриманих від громадян коштів вони розподіляли між собою по заздалегідь розробленій відсотковій схемі. У такий спосіб учасники злочинної групи привласнили понад 10 мільйонів гривень.

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність, банківські карти, документацію та печатки, а також мобільні телефони, які були знаряддям вчинення злочинів.

За результатами розслідування правоохоронці затримали 4 осіб, яким повідомлено про підозру у незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, вчиненому у складі організованої злочинної групи.

Наразі вирішується питання щодо обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, у Києві викрили шахраїв, які пропонували українцям евакуацію з "гарячих" точок та документи для виїзду за кордон. Із клієнтів брали 50% передоплати, а після отримання коштів зникали.