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Суд арештував нові активи Оксани Марченко – акції заводу Дніпроспецсталь

Вона володідала ними через три офшорні фірми. 

Суд заарештував “приховані” активи Оксани Марченко – дружини підозрюваного у державній зраді нардепа Віктора Медведчука.

Сама Марченко теж підозрюється в фінансуванні російських окупаційних формувань, нагадали в СБУ. Загальна вартість арештованого зараз майна становить 440 млн гривень. 

“Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії. Це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів”, – повідомили в СБУ. Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб. Згодом ці активи можна буде передати на користь держави. 

Це – не єдине арештоване майно Оксани Марченко. Наприкінці лютого суд арештував його на понад 5,6 млрд гривень.

Марченко підозрюється у злочинах за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За даними СБУ, повʼязані з Марченко компанії фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. 

Марченко втікла з України незадовго до повномасштабного вторгнення. Її арештований чоловік Медведчук невдало намагався втікти, але був перехоплений правоохоронцями. Потім його відправили до Росії в межах обміну полоненими.

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