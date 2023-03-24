На них будуть зображені знищена “Мрія”, люди під мостом в Ірпені і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.

Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” випустить марки до річниці звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля від російських окупантів.

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

“За тиждень, 31 березня, ми всі будемо визначати день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. День героїзму та болі, день люті та помсти. До цього дня Укрпошта, в рамках серії “міста – герої”, випустить марку “Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель”, а також листівки та конверти серії”, - повідомив Смілянський.

Він зазначив, що в цьому блоці компанія випустить марки, присвячені всім 3-м містам-героям Київщини: там і знищена “Мрія”, і люди під мостом в Ірпені, і спалена ворожа техніка на вулицях Бучі.

Відсьогодні цей блок стає доступним для передзамовлення, а за тиждень його можна буде купити у відділеннях.

Нагадаємо, на початку березня “Укрпошта” повідомила, що буде встановлювати поштові скриньки нового дизайну. Про конкретні терміни встановлення нових скриньок поки не повідомляється.