Росія вдарила по "пункту незламності" в Костянтинівці. Загинули евакуйовані з інших міст люди (уточнено)

Серед жертв – троє жінок і два чоловіки.

Росіяни ракетами вдарили в "пункт незламності" в Костянтинівці. Загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з Бахмута, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. За оновленими даними від ДСНС, загальна кількість жертв – пʼять, оскільки також загинули двоє чоловіків.

За даними слідства, обстріл відбувся 24 березня 2023 року о 01:00. Крім жертв, в Офісі генерального прокурора повідомляли про двох поранених.

Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, що за 23 березня Росія вбила в Донецькій області щонайменше трьох мирних. Двох – у Костянтинівці, одного – в Часовому Яру.