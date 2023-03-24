Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по "пункту незламності" в Костянтинівці. Загинули евакуйовані з інших міст люди (уточнено)

Серед жертв – троє жінок і два чоловіки. 

Росія вдарила по "пункту незламності" в Костянтинівці. Загинули евакуйовані з інших міст люди (уточнено)
Донецька область
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Росіяни ракетами вдарили в "пункт незламності" в Костянтинівці. Загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з Бахмута, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. За оновленими даними від ДСНС, загальна кількість жертв – пʼять, оскільки також загинули двоє чоловіків. 

За даними слідства, обстріл відбувся 24 березня 2023 року о 01:00. Крім жертв, в Офісі генерального прокурора повідомляли про двох поранених.

Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора. 

На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, що за 23 березня Росія вбила в Донецькій області щонайменше трьох мирних. Двох – у Костянтинівці, одного – в Часовому Яру. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також