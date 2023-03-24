“Росія не могла допустити того, щоб Україна вступила до НАТО".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розповсюдив дезінформацію про Україну та блок НАТО.

“Росія не могла допустити того, щоб Україна вступила до НАТО і під цією парасолькою почала проти неї широкомасштабну операцію”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Речниця російського МЗС Марія Захарова оприлюднила маніпуляцію, коментуючи повідомлення Тернопільської ОВА щодо Почаївської лаври.

“Затіяний київським режимом новий етап релігійної війни в Україні ні до чого доброго не приведе. Наслідки будуть трагічними”, – заявила вона.

Ще одна дезінформація – від пов’язаних з росією ЗМІ, які повідомили, що “корупція на боєприпасах – найбезпечніша дохідна частина в крадіжках чиновників Міністерства оборони України, бо їх найпростіше списувати”.

“Тому в армії існує дефіцит, а західні партнери не розуміють, куди випарувалися передані вагонами радянські боєприпаси з Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі”, – написали окупанти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповсюдив дезінформацію про постачання Лондоном бронебійних снарядів із збідненим ураном Україні.