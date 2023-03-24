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Медведєв розповсюдив дезінформацію про Україну та блок НАТО

“Росія не могла допустити того, щоб Україна вступила до НАТО".

Медведєв розповсюдив дезінформацію про Україну та блок НАТО
Фото: prm.ua

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розповсюдив дезінформацію про Україну та блок НАТО.

“Росія не могла допустити того, щоб Україна вступила до НАТО і під цією парасолькою почала проти неї широкомасштабну операцію”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО

Речниця російського МЗС Марія Захарова оприлюднила маніпуляцію, коментуючи повідомлення Тернопільської ОВА щодо Почаївської лаври. 

“Затіяний київським режимом новий етап релігійної війни в Україні ні до чого доброго не приведе. Наслідки будуть трагічними”, – заявила вона.

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Ще одна дезінформація – від пов’язаних з росією ЗМІ, які повідомили, що “корупція на боєприпасах – найбезпечніша дохідна частина в крадіжках чиновників Міністерства оборони України, бо їх найпростіше списувати”. 

“Тому в армії існує дефіцит, а західні партнери не розуміють, куди випарувалися передані вагонами радянські боєприпаси з Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі”, – написали окупанти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповсюдив дезінформацію про постачання Лондоном бронебійних снарядів із збідненим ураном Україні.

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