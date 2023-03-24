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Представники УПЦ МП вивозять майно з приміщень у Києво-Печерській лаврі

Вивозять, зокрема, бойлери, стільці та столи.

Представники УПЦ МП вивозять майно з приміщень у Києво-Печерській лаврі
Фото: СБУ

Представники УПЦ МП, котрі скаржились на нестачу часу для переїзду, все ж таки вивозять майно з приміщень у Лаврі.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Від представників УПЦ МП були листи до заповідника "Києво-Печерська лавра" стосовно того, що вони не встигають виїхати до 29 березня. Але процес виїзду відбувається: це може засвідчити будь-який перехожий у Лаврі. Вивозять бойлери, стільці, столи", - розповів Ткаченко.

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Він наголосив, що МВС та СБУ здійснюють перевірки на виїзді з Лаври.

Міністр вважає, що вивіз майна порушує законні запитання, оскільки облаштування Лаври займались прихожани, а не монахи.

Як нагадав Олександр Ткаченко, на території Лаври продовжує працювати комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна. Йдеться, зокрема, про музейні експонати, які були в користуванні УПЦ МП.

Раніше намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП митрополит Павло заявляв, що попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври.

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