Представники УПЦ МП вивозять майно з приміщень у Києво-Печерській лаврі

Представники УПЦ МП, котрі скаржились на нестачу часу для переїзду, все ж таки вивозять майно з приміщень у Лаврі.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Від представників УПЦ МП були листи до заповідника "Києво-Печерська лавра" стосовно того, що вони не встигають виїхати до 29 березня. Але процес виїзду відбувається: це може засвідчити будь-який перехожий у Лаврі. Вивозять бойлери, стільці, столи", - розповів Ткаченко.

Він наголосив, що МВС та СБУ здійснюють перевірки на виїзді з Лаври.

Міністр вважає, що вивіз майна порушує законні запитання, оскільки облаштування Лаври займались прихожани, а не монахи.

Як нагадав Олександр Ткаченко, на території Лаври продовжує працювати комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого та рухомого майна. Йдеться, зокрема, про музейні експонати, які були в користуванні УПЦ МП.

Раніше намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП митрополит Павло заявляв, що попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври.