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Нацрада пояснила, чому не внесла до списку іноземних каналів канали Viasat

Група компаній у структурі власності мала і має стосунки та фінансові зобов’язання з Росією, наголосили в Нацраді.

Нацрада пояснила, чому не внесла до списку іноземних каналів канали Viasat
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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення роз’яснила ситуацію з каналами, якими володіє Viasat World Limited.

Про це йдеться в повідомленні Нацради у фейсбуці.

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"До Національної ради останнім часом надходить багато звернень від різних індустріальних компаній, організацій та асоціацій з вимогами розглянути питання про внесення телеканалів іноземної компанії Viasat World Limited до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються. Крім того, навколо цього питання збурюються хвилі в інформаційному просторі. Національна рада, проаналізувавши значну кількість документів і матеріалів, у тому числі з відкритих джерел, надає роз’яснення щодо цієї ситуації", - йдеться в дописі.

Серед причин, чому канали Viasat не внесли до писку, Нацрада вказала на те, що група компаній у структурі власності мала і має стосунки та фінансові зобов’язання з Росією. Також Viasat ініціював юридичні процеси, щоб де-юре приховати ці стосунки і продовжує бізнес у РФ, "мімікруючи під інший бренд".

Крім того, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до організацій та об’єднань, які "активно створюють інформаційній хвилі в публічній площині щодо ретрансляції каналів ТОВ «Віасат Україна»". Йдеться про Інтернет Асоціацію України, Телекомунікаційну палату України, Всеукраїнську асоціацію операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж, Асоціацію правовласників та постачальників контенту, Спілку кабельного телебачення України, а також до українських ОТТ-платформ.

Нацрада закликала їх "задуматися" над тим, чи "комфортно лобіювати присутність на ринку компанії зі зв’язками у країні-агресорі", отримувати фінансові надходження від компанії зі зв’язками у країні-агресорі та чи готові вони надати український ринок, щоб "кошти від платежів українських абонентів повернулися в РФ і перетворилися там на зброю, яка вбиває українців".

Нагадаємо, торік Нацрада з питань ТБ і радіомовлення анулювала ліцензії 15 компаніям Ахметова

Телекомпанія Setanta Sports та Українська прем’єр-ліга готували скаргу до Нацради щодо неправомірного використання їхнього контенту (а саме – трансляції матчів УПЛ) та порушення Закону України "Про авторське право та суміжні права" медіагрупою 1+1 Медіа.

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