Російські окупанти за день п’ять разів обстрілювали Дніпропетровщину

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Сьогодні, 24 березня, російські окупаційні війська п’ять разів завдавали ударів по території Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни атакували Нікопольський район – місто Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Також вони обстріляли Великомихайлівську громаду на Синельниківщині.

Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали база відпочинку та лінія електропередач. Наслідки обстрiлiв наразі уточнюються.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, російські окупанти обстріляли територію восьми областей України. За попередньою інформацією внаслідок атак загинули дев’ять мирних жителів, 26 отримали поранення.