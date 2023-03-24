Українські бійці відбили понад 38 ворожих атак на п'яти напрямках, - Генштаб

Серед втрат окупантів - 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили та ОВТ, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції РЕБ.

Українські захисники відбили понад 38 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, де рашисти ведуть наступальні дії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські військові збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет.

Крім цього, ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Росіяни за добу завдали 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 24 березня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області;

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області; на Куп’янському та Лиманському вороги вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. Здійснили артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка - Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині;

та вороги вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. Здійснили артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка - Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині; на Бахмутському росіяни продовжують штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк;

росіяни продовжують штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк; на Авдіївському , Мар’їнському та Шахтарському загарбники вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мали. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині;

, та загарбники вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мали. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському противник обороняється. Водночас, обстрілює населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області; Білозерка та Херсон.

У Генштабі додали, що у тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області росіяни продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Так, до села Плугатар можуть потрапити лише жителі за спеціальними перепустками.

Нагадаємо, у Бахмуті прикордонники відбили три атаки "вагнерівців". А оператори Сил спецоперацій на Донецькому напрямку виявили російський контрбатарейний комплекс.