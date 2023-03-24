Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні

Кабмін на засіданні 24 березня підтримав постанову, яка створює сприятливі умови для вітчизняних виробників БпЛА і налагодження масового виробництва.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Постанова "Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва спрощує усі бюрократичні процедури в цій сфері.

Документ розробляли Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, оборони, цифрової трансформації та економіки.

"Відтепер виробники зможуть розвиватися і конкурувати з іноземними компаніями. Це можливість технологічно посилити наших захисників та захисниць на фронті, а також активно розвивати власне виробництво безпілотників. Зазначена постанова змінює підхід до застарілих бюрократичних правил і буде відповідати умовам сучасного світу", - зазначили в Міноборони.

За інформацією відомства, торік кардинально спростили процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію в армії, а також створили умови для стимулювання бізнесу у сфері виробництва дронів і залучення якомога більше компаній до процесу.

Крім того, спростили укладання контрактів, приймання товару, допуск до експлуатації й постачання на фронт.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Міноборони на сьогодні вже отримало заявки від українських виробників на 75 БпЛА різних типів. 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА вже уклали. А цьогоріч відомство збільшує закупівлі дронів для Збройних Сил України і планує спрямувати на це близько 20 млрд грн.

"Це лише початок. Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо. Я вдячний колегам з Мінстратегпрому, Мінцифри і Мінекономіки, а також всьому складу Кабміну за це важливе рішення", - сказав Резніков.

Нагадаємо, у січні Міністерство оборони, Генштаб ЗСУ та Держспецзв’язку створили Координаційний штаб для реалізації проєкту по створенню ударних рот безпілотників.

Торік в Укроборонпромі повідомляли, що український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця 2022 року. А перші випробування "важкої машини" з 75 кг бойового заряду вже успішно провели.