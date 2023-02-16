Маск заявив, що призначить нового гендиректора Twitter до кінця 2023 року

Американський мільярдер Ілон Маск може призначити свого наступника на посаді генерального директора Twitter до кінця 2023 року, але спочатку йому потрібно “стабілізувати” соціальну мережу.

Про це пише cnbc.com.

“Я думаю, що мені потрібно стабілізувати організацію та просто переконатися, що вона перебуває у фінансово здоровому місці, і що дорожня карта продукту чітко викладена”, – сказав Маск на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

За його словами, ближче до кінця цього року буде вдалий час, щоб знайти нового керівника.

Маск обійняв посаду генерального директора Twitter у жовтні, придбавши платформу за 44 мільярди доларів.

Наприкінці минулого року мільярдер заявив, що не збирається бути генеральним директором Twitter постійно.

У грудні Маск опублікував опитування про те, чи варто йому піти з посади очільника Twitter. Більшість із 17,5 мільйонів голосів були “за”.

Нагадаємо, хакери вкрали адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter і опублікували їх на хакерському онлайн-форумі.