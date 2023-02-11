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USAID виділяє 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України, - Федоров

Ця підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак.

USAID виділяє 60 млн доларів на посилення кібербезпеки України, - Федоров
Фото: Михайло Федоров

Для посилення кібербезпеки України США через агенцію USAID виділяють 60 млн доларів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він додав, що ця підтримка допоможе посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від кібератак.

Міністр нагадав, що саме завдяки підтримці від USAID змогли запустити застосунок та портал Дія.

“Посилення кіберстійкості України завжди було і є важливою частиною нашої співпраці. Разом запускали багбаунті з призовим фондом в 1 млн доларів, щоб етичні хакери знайшли вразливості Дії. Були лише некритичні баги. Це ще раз підтвердило, що Дія - найзахищеніший державний продукт”, - наголосив Федоров. 

Нагадаємо, українці перерахували на Армію дронів за допомогою Дії більше 100 млн гривень. До збору доєдналися майже 160 тис. українців.

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