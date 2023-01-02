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Завтра на орбіту Землі виведуть наносупутник, створений до 30-річчя незалежності України

Старт ракети-носія має відбутися о 16:55 за київським часом. 

Завтра на орбіту Землі виведуть наносупутник, створений до 30-річчя незалежності України
Фото: скриншот відео

Завтра, 3 січня, на орбіту Землі виведуть український наносупутник PolyITAN-HP-30.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Супутник виведуть за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії "SpaceX". Його створили науковці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" до 30-річчя незалежності України. 

Як ідеться на Facebook-сторінці КПІ, старт ракети-носія має відбутися з мису Канаверал (США) о 16:55 за київським часом. 

Запуск можна буде дивитися завдяки прямій трансляції на YouTube-каналі університету.

У МОН зазначили, що після виведення на заплановану орбіту наносупутник "забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів". 

Нагадаємо, торік у січні SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Його вивела ракета Falcon 9. Запуск відбувся пускового майданчика на мисі Канаверал (США), його транслювали в YouTube-каналі SpaceХ.

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