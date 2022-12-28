Фонд розвитку інновацій відібрав 25 заявок на на military-tech проєкти

Фонд розвитку інновацій до 24 лютого підтримав понад 250 стартапів на загальну суму понад 6.5 мільйонів доларів США.

Про це повідомив директор Фонду Павло Карташов, інформує пресслужба Мінцифри.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення роботу фонду повністю перебудували. Фокус змістився на підтримку тих проєктів, які спрятимуть відновленню держави та посиленню її обороноздатності.

Так, спільно з з Міністерством оборони Фонд реалізував проєкт пришвидшеної сертифікації безпілотників для військових цілей. 12 БПЛА вже отримали сертифікати, а ще 30 перебувають на розгляді.

“Ми першими в Україні розпочали системно фінансово підтримувати military-tech проєкти. Станом на сьогодні ми вже отримали майже 200 заявок, з яких відібрали 25”, – сказаав Карташов.

У наступному році під координацією Міністерства цифрової трансформації України цю діяльність обійяють розширити і вивести на новий рівень.

“Ми впевнені, що Україна має все, щоб стати провідною military-tech державою вже зараз”, – зазначив директор Фонду.

Нагадаємо, Фонд розвитку інновацій переходить від Міністерства фінансів до управління Міністерства цифрової трансорфмації України.