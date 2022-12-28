На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
На території Росії під час виконання бойового завдання загинули чотири українські захисники
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
З 1 січня УПЦ МП не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
КСУ визнав правомірним перейменування УПЦ МП
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Анастасія Блищик: “Мама Саші не змінила своїх політичних поглядів. Вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Лавров оголосив Україні ультиматум: здайте території або “армія РФ вирішить це питання”
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Нова амбасадорка України до Болгарії не має дипломатичного досвіду, - Українська правда
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Федерація замість Союзу. Як Єльцин обдурив ООН, а Росія незаконно стала членом Радбезу
Крах російської легітимності в ООН
Крах російської легітимності в ООН
ГоловнаТехнології

Фонд розвитку інновацій відібрав 25 заявок на на military-tech проєкти

Загалом надійшло 200 пропозицій.

Фонд розвитку інновацій відібрав 25 заявок на на military-tech проєкти
Павло Карташов
Фото: cases.media

Фонд розвитку інновацій до 24 лютого підтримав понад 250 стартапів на загальну суму понад 6.5 мільйонів доларів США. 

Про це повідомив директор Фонду Павло Карташов, інформує пресслужба Мінцифри.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення роботу фонду повністю перебудували. Фокус змістився на підтримку тих проєктів, які спрятимуть відновленню держави та посиленню її обороноздатності. 

Так, спільно з з Міністерством оборони Фонд реалізував проєкт пришвидшеної сертифікації безпілотників для військових цілей. 12 БПЛА вже отримали сертифікати, а ще 30 перебувають на розгляді.

“Ми першими в Україні розпочали системно фінансово підтримувати military-tech проєкти. Станом на сьогодні ми вже отримали майже 200 заявок, з яких відібрали 25”, – сказаав Карташов. 

У наступному році під координацією Міністерства цифрової трансформації України цю діяльність обійяють розширити і вивести на новий рівень. 

“Ми впевнені, що Україна має все, щоб стати провідною military-tech державою вже зараз”, – зазначив директор Фонду.

Нагадаємо, Фонд розвитку інновацій переходить від Міністерства фінансів до управління Міністерства цифрової трансорфмації України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також