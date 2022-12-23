"Дія" запрацювала в Канаді, тривають переговори зі ще 14 державами, - Федоров

У Манітобі можна отримати місцеве водійське посвідчення, надавши водійське в "Дії".

В одній із провінцій Канади запустили "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, є домовленості з Манітобою. Українцям у цій провінції можна отримати місцеве водійське посвідчення, надавши водійське в "Дії".

"Далі — більше! Ведемо переговори з установами та організаціями з понад 14 країн. Щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у Дії, де б вони не перебували"., - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри пояснили, як у "Дії" отримати е-посвідчення для проживання іноземцям. Також громадяни інших країн зможуть створювати Дія.Підпис в застосунку.