Відвідувачів закликають також долучитися до збору на генератори для українських лікарень.

21 грудня під час акції #LightUpUkraine найпопулярніші локації світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною.

Серед них - Римський Колізей та Сіднейська опера, Європарламент, будівлі інституцій ЄС в Брюселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерії Парижа та Порто, головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі, знаменита телевежа Торонто, – загалом понад 90 всесвітньо відомих локацій у 19 країнах світу.

Акція відбувається на тлі візиту Президента Володимира Зеленського до США, де будуть обговорювати підтримку України під час повномасштабної війни.

Кампанія #LightUpUkraine має на меті зібрати через фандрейзингову платформу UNITED24 10 млн дол на придбання генераторів для українських лікарень.

Першим до #LightUpUkraine приєднався легендарний нью-йоркський Карнеґі-Хол — там вимкнули світло 4 грудня під час концерту на честь 100-річчя української різдвяної мелодії «Щедрик».

«Коли вимикається світло, це завжди сприймається як дещо незвичне. Але коли проводиш без нього чотири, десять, двадцять годин або навіть днів і починаєш звикати до темряви, — це найгірше, що може статись... Саме так ми живемо в Україні зараз — захищаючись від ворога, який прийшов нас знищити. Тому я звертаюся до вас, справжні друзі України. Нам потрібна ваша підтримка!", - наголосив Президент.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, МЗС допомогло втілити цю масштабну ініціативу Президента , яка "демонструє підтримку українців у всьому світі та доводить, що Україна — це сила світла, а Росія — це сила темряви".

Минулого тижня Росія завдала чергового руйнівного удару по енергомережі України, залишивши близько 10 мільйонів громадян без світла. Через ракетні удари та атаки безпілотників пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури країни. Це призвело до аварійних вимкнень електроенергії в кожному регіоні.

“Кампанію #LightUpUkraine, яку запустила фандрейзингова платформа UNITED24, підтримали одразу 6 амбасадорів: Андрій Шевченко, Олександр Усик, Скотт Келлі, Еліна Світоліна, Лієв Шрайбер і Тімоті Снайдер. Тепер до них долучаються понад 60 міжнародних локацій і це справжній знак солідарності з Україною... Станом на зараз люди та компанії з усього світу вже пожертвували на це понад 2 мільйони доларів”, — повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Акцію #LightUpUkraine організували UNITED24, МЗС України та міжнародна депутатська коаліція United for Ukraine.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав вимкнути святкове освітлення о 20 годині за місцевим часом на знак солідарності з українцями.