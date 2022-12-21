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Джонсон закликав доєднатися до всесвітнього флешмобу і вимкнути на годину свтякове освітлення на знак солідарності з Україною

Акцію підтримки проведуть о 20 годині 21 грудня – в дату найдовшої ночі й найкоротшого дня. 

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав вимкнути святкове освітлення о 20 годині за місцевим часом на знак солідарності з українцями.

У твіттері він написав, щоа варварське та незаконне вторгнення Росії в Украну залишило мільйони українців без електропостачання і води.

"Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20 годині на знак солідарності з ними", – написав він. 

#hourforukraine – всесвітній флешмоб, анонсований на знак підтримки України, яка через російські терористичні удари страждає від відключень електроенергії. Долучитися до нього закликав президент України Володимир Зеленський. Дату 21 грудня, обрали не випадково – це найкоротший день з, відповідно, найдовшою ніччю. 

На підтримку флешмобу вже висловилися латвійські муніципалітети. Вони вимкнуть все різдвяне освітлення, як гірлянди. 

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