Комітет Палати представників підтримав оприлюднення податкових декларацій Трампа

Раніше New York Times оприлюднила велику частину цих документів, які показали серйозні збитки політика.

Комітет Палати представників Конгресу США 20 грудня проголосував за публічне оприлюднення податкових декларацій колишньго президента країни Дональда Трампа.

Про це пише The Guradian.

Видання зазначає, що це, безсумнівно, розпалить політичну суперечку, а також обурить у США деяких експертів з питань конфіденційності.

“Підконтрольний демократам комітет із Палати представників після кількох годин обговорення вирішив оприлюднити документи, які колишній президент США довгий час намагався приховати”, – йдеться у повідомленні.

Раніше газета New York Times оприлюднила велику частину податкових декларацій Трампа, які показали, що політик та бізнесмен зазнав серйозних збитків і брав участь у значному ухиленні від сплати податків.

Рішення комісії було прийнято після тривалої боротьби, яка зрештою призвела до того, що минулого місяця Верховний суд дозволив Міністерству фінансів надіслати звіти до Конгресу. Комітет отримав податкові декларації Трампа та деяких його компаній за шість років.

Додамо, закон не передбачає, що президенти США зобов’язані публікувати свої податкові декларації, але десятиліттями вони робили це добровільно.

Нагадаємо, спеціальний комітет нижньої палати Конгресу США звернувся до Міністерства юстиції з проханням пред'явити експрезиденту Дональдові Трампу чотири кримінальні обвинувачення.