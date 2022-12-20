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Україна - країна року за версією The Economist

Видання відзначило чотири риси українців, зокрема, героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

Україна - країна року за версією The Economist
Фото: Sergiy Maidukov

Видання The Economist назвало Україну країною року.

Як пояснили у виданні, від 2013 року автори і редактори дискутують щодо претендентів на цей титул. Однак цьогоріч вибір був очевидним.

"Честь зазвичай дістається країні, яка, на наш погляд, найбільше покращилася за попередні 12 місяців. Таким чином, Україна в якомусь сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилося після неспровокованого вторгнення Володимира Путіна до їхньої держави у лютому", - зазначили в The Economist.

Видання відзначило чотири риси українців, зокрема, героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

"Багато тиранів розповсюджують велику брехню, щоб виправдати свої провини, і нав'язують свою волю за допомогою терору. Українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти. Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!", - йдеться в матеріалі видання.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення Президент Володимир Зеленський у інтервʼю The Economist заявив, що Україна переможе у війні, яку розвʼязала проти неї Росія. Це лише питання часу.

У жовтні народ України та глава держави отримали премію імені Сахарова.

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