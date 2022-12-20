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У російській Чувашії спалахнув газопровід

Про постраждалих не повідомляється.

У російській Чувашії спалахнув газопровід
Фото: Скріншот відео

У російській Чуваській Республіці спалахнув магістральний газопровід.

Про це повідомляє державне агентство "РИА-Новости".

Зазначається, що пожежа сталася нібито через витік газу.

"Витік на підземному газопроводі спричинив пожежу у Вурнарському районі Чувашії. Ппостраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня в Іркутській області РФ горіла установка на нафтогазоконденсатному родовищі.

Останнім часом у російських містах  дедалі частіше стаються пожежі. Так, 17 грудня у Владивостоці спалахнула масштабна пожежа на складі. Охоплена вогнем площа швидко зросла з однієї до двох тисяч квадратних метрів.

Також нещодавно повідомляли про пожежу наросійському нафтокомбінаті у Східному Сибіру.

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