Путін наказав ФСБ стерегти кордони Росії від нових загроз

Президент РФ Володимир Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством і кордонами країни для запобігання зовнішнім та внутрішнім ризикам.
Про це пише Reuters.
Путін сказав, що “поява нових загроз” збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.
“Потрібно активізувати роботу через прикордонні служби і Федеральну службу безпеки (ФСБ)”, – сказав очільників окупантів.
Путін додав, що “будь-які спроби порушити кордон повинні бути швидко та ефективно припинені всіма наявними у нашому розпорядженні силами та засобами, зокрема мобільними підрозділами та силами спеціального призначення”.
Він доручив ФСБ максимально “використовувати оперативно-технічний та кадровий потенціал” для посилення контролю над суспільством.
“Потрібно жорстко присікати дії іноземних спецслужб, оперативно виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів”, – каже Путін. ФСБ, яку очолює його соратник Олександр Бортніков, також посилить нагляд за масовими зібраннями, стратегічними об’єктами та енергетичною інфраструктурою.відомство хоче вербувати шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні.