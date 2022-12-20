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Путін наказав ФСБ стерегти кордони Росії від нових загроз

“Будь-які спроби порушити кордон повинні бути швидко та ефективно припинені".

Путін наказав ФСБ стерегти кордони Росії від нових загроз
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством і кордонами країни для запобігання зовнішнім та внутрішнім ризикам.

Про це пише Reuters.

Путін сказав, що “поява нових загроз” збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

“Потрібно активізувати роботу через прикордонні служби і Федеральну службу безпеки (ФСБ)”, – сказав очільників окупантів.

Путін додав, що “будь-які спроби порушити кордон повинні бути швидко та ефективно припинені всіма наявними у нашому розпорядженні силами та засобами, зокрема мобільними підрозділами та силами спеціального призначення”.

Він доручив ФСБ максимально “використовувати оперативно-технічний та кадровий потенціал” для посилення контролю над суспільством.

“Потрібно жорстко присікати дії іноземних спецслужб, оперативно виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів”, – каже Путін. ФСБ, яку очолює його соратник Олександр Бортніков, також посилить нагляд за масовими зібраннями, стратегічними об’єктами та енергетичною інфраструктурою.

Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу заявив, що відомство хоче вербувати шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні.

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