Міністри енергетики ЄС узгодили тимчасовий механізм обмеження цін на газ

Міністри енергетики країн-членів Євросоюзу узгодили тимчасовий механізм обмеження цін на газ.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, це регулювання має на меті обмежувати завищення цін на газ у Євросоюзі, які не відображають ціни на світовому ринку.

За словами міністра промисловості та торгівлі Чехії Йозефа Сікели, таке рішення має захистити громадян ЄС від стрімкого зростання цін на енергоносії.

"Ми створимо реалістичний і ефективний механізм, який включає необхідні запобіжні заходи, що вбережуть нас від ризиків і забезпечать безпеку постачань і стабільності фінансових ринків. Ми ще раз довели, що ЄС єдиний і нікому не дозволить використовувати енергію як зброю", - сказав Сікела.

Ухвалений механізм буде активовано, якщо зафіксують так звану "подію корегування ринку", зокрема:

ціна на місяць наперед за механізмом передачі правового титулу (TTF) перевищить 180 €/МВтг за три робочі дні;

ціна TTF на €35 буде вища, ніж довідкова ціна на зріджений природний газ на світових ринках за ті ж три робочі дні.

Механізм застосують із 15 лютого 2023 року. Агентство співробітництва органів регулювання енергетики (ACER) постійно стежитиме за ринками. Якщо воно зафіксує "подію корегування ринку", повідомлення про це з'явиться на його веб-сайті.

У той же час регулювання цін на газ включає в себе механізм призупинення - це станеться у тому випадку, якщо в ЄС виявлять ризики для безпеки енергопостачання, фінансової стабільності, потоків газу всередині блоку або збільшення попиту на газ.

Механізм корегування ринку буде припинено, зокрема, якщо попит на газ зросте на 15% на місяць або на 10% протягом двох місяців, чи значно скоротиться імпорт ЗПГ або ж обсяг торгів на ТТФ значно впаде порівняно з тим самим періодом 2021 року.

До 23 січня 2023 року має з'явитися попередній звіт із даними про введення механізму корегування ринку.

Нагадаємо, через різке зростання вартості енергоносіїв, яке спричинило вторгнення Росії в Україну, Європа втратила близько 1 трильйона доларів.