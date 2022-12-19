​Європа втратила 1 трильйон доларів через зростання цін на енергоносії, – Bloomberg

Це тільки початок найглибшої за останні десятиліття кризи.

Через різке зростання вартості енергоносіїв, яке спричинило вторгнення Росії в Україну, Європа втратила близько 1 трильйона доларів.

Про це пише Bloomberg.

"Європа постраждала приблизно на 1 трильйон доларів через різке зростання цін на енергоносії внаслідок війни Росії в Україні. Найглибша криза за останні десятиліття лише починається", – зазначає видання.

Після цієї зими країнам ЄС доведеться поповнювати запаси газу практично без постачання з Росії. Це посилить конкуренцію за танкери палива.

"Очікується, що навіть з появою нових потужностей для імпорту зрідженого газу ринок залишиться напруженим до 2026 року, коли стануть доступні додаткові виробничі потужності від США до Катару. Це означає відсутність перепочинку від високих цін", – зазначається в статті.

Попри те, що уряди змогли допомогти компаніям і споживачам погасити більшу частину наслідків, надавши допомогу у понад 700 мільярдів доларів (дані брюссельського аналітичного центру Bruegel), надзвичайний стан може тривати роками.

"Якщо скласти все – допомогу, субсидії – це надзвичайно великі гроші", – заявив Мартін Девеніш, директор консалтингової компанії S-RM.

За його словами, наступного року європейським урядам буде набагато важче впоратися з кризою.

Раніше видання писало про те, що Європа готова пережити зиму без російського газу.