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У Метінвесті поскаржились на серйозні втрати через війну

Деякі активи були частково або повністю знищені.

У Метінвесті поскаржились на серйозні втрати через війну
Азовсталь
Фото: EPA/UPG

Металургійна компанія Метінвест зазнала серйозних втрат через війну: деякі активи були частково або повністю знищені, а через блокаду морських портів підприємства не можуть доставити свою продукцію замовникам. 

Про це повідомила компанія із посиланням на інтерв’ю генерального директора Метінвесту Юрія Риженкова італійській газеті Corriere della Sera.

Метінвест дуже постраждав від війни. Ми втратили операційний контроль над двома металургійними комбінатами - Азовсталь та ММК імені Ілліча, які у 2021 році виробили близько 8,6 млн тонн сталі. З того часу вони простоюють і, ймовірно, частково пошкоджені або знищені. Ця ситуація торкнулася і наших підприємств у Великій Британії та Італії, які покладалися на напівфабрикати, вироблені ММК імені Ілліча", - розповів він.

Риженков також наголосив, що ключовими для експорту компанії були українські морські порти, проте зараз Метінвест не може використовувати морський маршрут для доставки продукції на ринки Південно-Східної Азії або Близького Сходу.

Зараз понад 7 тис. співробітників групи перебувають у лавах української армії - це понад 10% співробітників, якщо не враховувати тих, хто залишився в окупованому Маріуполі.

Тим не менш, компанії вдалося зберегти виробництво на всіх активах, що залишилися під контролем, а також почати активно підтримувати ЗСУ. 

Нагадаємо, майже 94 мільйони гривень зібрали від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.

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