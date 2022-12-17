У лікарнях є понад 3 тис. генераторів, - МОЗ

Найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад 2 тис. генераторів.

В українських лікарнях для роботи в екстрених умовах є понад 3 тисячі генераторів, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії.

Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомляє у Facebook.

"Для роботи в екстрених умовах в українських лікарнях є понад 3 тисячі генераторів різної потужності, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їхньої безперебійної роботи, кожен медзаклад повинен мати резерв пального мінімум на 5 днів", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад 2 тис. генераторів.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя Богдана Боруховського, кожна лікарня, в якій стаціонарно лікуються пацієнти, має як мінімум один генератор. Генератор дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації.

Нагадаємо, що уряд Грузії виділив на придбання генераторів для України 1,5 мільйона ларі (близько 562 тис. доларів).