Шольц: Для завершення війни з Росією треба говорити

Канцлер наголосив на великій небезпеці ескалації війни через військові невдачі Росії.

Для припинення війни Росії проти України необхідні переговори з Кремлем, вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на німецькі ЗМІ.

"Наша мета полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність", - сказав Шольц.

Для досягнення цієї мети з Росією необхідно розмовляти, пояснив канцлер Німеччини.

"Чи це відбуватиметься по телефону, по відеозв'язку або за довгим столом, ще доведеться з'ясувати", - зазначив він.

За його словами, Росія має усвідомити, що "так більше продовжуватися не може". Путін має "закінчити війну, вивести війська і цим створити можливість для взаєморозуміння".

Водночас, канцлер наголосив на великій небезпеці ескалації війни через військові невдачі Росії.

14 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре підтвердив підтримку України і наголосив, що спроби підрівати цінності Євросоюзу в зовнішній політиці зазнають поразки.

12 грудня він сказав, що країни “Групи семи” координуватимуть допомогу, яка буде акумульована для відновлення України.