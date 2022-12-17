Близько 50% Київщини залишається без світла

На Київщині тривають відновлювальні роботи після ракетних ударів по об'єктах енергетики.

Про це повідомив у Телеграм голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Кулеба розповів, що відновлювальний процес ускладнюють погодні умови - дощ зі снігом призводять до зледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі.

"За рішенням "Укренерго" у Київській області продовжуються екстрені відключення електропостачання. Близько 50% регіону без світла ", - зазначив він.

Кулеба також нагадав, що в області працює 400 "Пунктів Незламності", де мешканці можуть підзарядити телефони та дізнатися про актуальні новини.

Нагадаємо, що під час атаки 16 грудня на Київщині було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків в різних районах. Через ракетну атаку постраждало чотири людини.

У Броварах Київської області знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, місто залишилося без водопостачання та тепла.