У Чорному морі росіяни тримають дев'ять бойових кораблів

В Азовському морі знаходяться два кораблі росіян.

Станом на суботу, 17 грудня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до дев’яти російських кораблів, з них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомляють у ВМС ЗСУ.

В Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

У Середземному морі перебувають дев’ять російських кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети.

Крім того, за даними ВМС, за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 20 кораблів, з них п’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 25 кораблів, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, у ВМС нагадали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних кораблях в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, що зранку 17 грудня російські окупанти обстріляли ракетами Одеську область.